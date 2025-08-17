Lieto fine per un cittadino che aveva smarrito il portafoglio contenente 650 euro. La scorsa mattina, gli agenti del posto di Polizia di Pinarella, dopo il ritrovamento, sono riusciti in breve tempo a rintracciare il legittimo proprietario e a restituirgli quanto perso.

L’episodio testimonia ancora una volta la costante presenza e l’attenzione della Polizia di Stato sul territorio, che attraverso il quotidiano impegno delle donne e degli uomini in divisa continua a garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini.