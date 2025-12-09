Il condominio del Centro Commerciale di Pinarella realizzerà a proprie spese e donerà al Comune un impianto di videosorveglianza composto da 3 telecamere che controlleranno Piazza della Repubblica, per potenziare le condizioni di sicurezza dell’area.

L’amministrazione comunale ha accolto con favore la proposta di donazione avanzata dai condomini del Centro Commerciale, attraverso il loro amministratore.

L’impianto, come indicato nel protocollo d’intesa che sarà firmato a breve, dovrebbe essere pienamente operativo già dalla prossima stagione primaverile.

Sarà progettato e realizzato secondo le indicazioni fornite dalla Polizia Locale del Comune di Cervia, in modo che risulti pienamente interfacciabile e integrabile con il sistema di videosorveglianza in uso su tutto il territorio comunale.

Il Comune di Cervia si occuperà, oltre che della gestione operativa, anche delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla messa in funzione dell’impianto.

Il Sindaco Mattia Missiroli e il Vicesindaco con delega alla Polizia Locale e alla Sicurezza Gianni Grandu hanno dichiarato:

“Siamo particolarmente grati ai condomini del Centro Commerciale di Pinarella per questo atto di grande generosità. Li ringraziamo per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso la sicurezza della nostra comunità e dei turisti che frequentano la località. Questo nuovo impianto ci permetterà di mantenere elevati i livelli di vigilanza e tutela della legalità, contribuendo al modello di città che vogliamo: decorosa, sicura, rispettosa e pienamente vivibile.”