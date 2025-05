Lerry Gnoli, l’uomo che ha investito e ucciso una turista alla guida di una ruspa sulla spiaggia di Pinarella di Cervia è risultato positivo alla cocaina.

La positività sarebbe stata confermata sia dall’esame delle urine che da quelle del sangue.

L’uomo non ha la patente di guida, perché gli è stata revocata a seguito di un arresto per omicidio stradale nel 2022 che, anche in quel caso, scattò per la sua positività alla cocaina.