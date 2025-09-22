L’Oktoberfest approda sulla Riviera. Da giovedì 25 a domenica 28 settembre il Full Moon di Pinarella di Cervia (Viale Tritone 85) diventa il quartier generale della birra di Monaco con Paulaner, la regina spillata alla festa originale, protagonista assoluta di quattro giorni all’insegna di beer, food & music.

Boccali ghiacciati, profumo di pretzel e wurstel, tavoloni conviviali e l’immancabile brindisi “Ein Prosit”: la grande tradizione bavarese si “sposta” in Romagna per un fine settimana che promette atmosfera e divertimento autentici.

Si parte giovedì 25 con l’energia travolgente dei Moka Club, maestri del party-sound capace di trasformare la pista in un palco a cielo aperto. Venerdì 26 riflettori puntati su iESSE e sui Matrioska, storica band ska-pop milanese: due live che mescolano ritmi in levare e cori da cantare a squarciagola, perfetti con un boccale in mano.

Il cuore caliente arriva sabato 27 con la star del reggaeton Jay Santos, per una notte tutta da ballare. Domenica 28 la chiusura è in grande stile con I Vasconvolti, tributo a Vasco Rossi: una maratona di hit per salutare l’Oktobeerfest con il rock più amato d’Italia.

Accanto alla musica, il Full Moon prepara un’offerta “da tendone”: Paulaner alla spina in diverse referenze, cucina a tema bavarese e spazi allestiti per vivere l’esperienza come nella Theresienwiese di Monaco, tra brindisi, risate e condivisione. L’attenzione è tutta sulla qualità della birra: freschezza, corretta spillatura e servizio veloce, perché ogni serata scorra al ritmo giusto.

Pinarella si conferma così una delle mete più effervescenti di fine stagione: una Oktobeerfest che parla il linguaggio dell’ospitalità romagnola e respira l’aria di Monaco, capace di unire famiglie, curiosi e nottambuli sotto lo stesso boccale.

Per informazioni e prenotazioni: +39 329 1464457. Appuntamento dunque al Full Moon, dal 25 al 28 settembre: il brindisi lo mette la Romagna, la birra è quella originale dell’Oktoberfest. Prosit!