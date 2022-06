Da lunedì 27 giugno a mercoledì 13 luglio sarà possibile visitare in bicicletta gli scavi archeologici presenti alla Salina di Cervia con “Pillole di archeologia”, un’escursione organizzata dal Centro Visite Salina di Cervia in partenza il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina alle ore 10.30. Un’occasione unica per osservare dal vivo un vero e proprio scavo archeologico, con alcuni elementi che formavano il centro urbano di Cervia Vecchia e gli archeologi al lavoro, che offriranno una panoramica su attività svolte, metodologie utilizzate e curiosità su questo sito.

Questi scavi fanno parte del progetto di indagine archeologica iniziato nel 2019, che vede la collaborazione del Dipartimento Storia, Culture e Civiltà dell’Università di Bologna, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini, del Comune di Cervia e del Gruppo Culturale Civiltà Salinara. In questi anni il progetto ha identificato diverse aree del territorio cervese, tra cui l’area dove sorgeva Cervia Vecchia, all’interno della Salina di Cervia, nella quale gli scavi sono iniziati nel 2020 e continueranno anche quest’anno.

Il numero dei partecipanti alle visite guidate è limitato, si consiglia l’acquisto online del biglietto su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Salina di Cervia.