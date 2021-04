Pillole della Pro Loco di Marzeno per promuovere il territorio: “Ideale per escursioni in bici o a piedi”

Marzeno valle per gli amanti della natura e dell’escursionismo. Con una serie di video sui propri canali social, la Pro Loco di Marzeno ha avviato un progetto di promozione turistica per il proprio territorio. Foto e video per far scoprire le realtà che si nascondono a pochi chilometri da Faenza e che spesso sono conosciute solo da pochi appassionati. Si tratta di una delle tante iniziative avviate da una Pro Loco “giovane”, nata nel 2014, ideate per far conoscere il territorio in attesa che i viaggiatori possano tornare a frequentarlo