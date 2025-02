PiGreco-SEMI, associazione accreditata per coordinare progetti di volontariato nell’ambito del Corpo Europeo di Solidarietà, è orgogliosa di annunciare una nuova partnership internazionale. Insieme all’associazione rumena Tinerii 3D e con il fondamentale supporto dell’Associazione Antigona di Bologna, nasce un progetto di volontariato che coinvolgerà attivamente volontari italiani, offrendo loro l’opportunità di vivere un’esperienza formativa e di scambio culturale nel territorio di Craiova, Romania.

Un’Iniziativa di Solidarietà e Scambio Culturale

Il progetto mira a promuovere:

Integrazione e Solidarietà: Attraverso attività sociali, educative e culturali, il progetto intende rafforzare il senso di comunità e favorire l’inclusione sociale.

Scambio Internazionale: Offrendo ai volontari italiani l’opportunità di operare sul campo, la collaborazione intende creare un ponte tra Italia e Romania, valorizzando il patrimonio culturale e sociale di entrambe le realtà.

Sviluppo Personale e Professionale: L’esperienza sul territorio di Craiova permetterà ai partecipanti di acquisire competenze interculturali, linguistiche e organizzative, arricchendo il loro percorso formativo e professionale.

Il Ruolo dei Partner

Tinerii 3D: Associazione con cui è stata instaurata una solida collaborazione, fondamentale per la realizzazione e l’implementazione delle attività sul territorio rumeno.

Associazione Antigona: Partner strategico che si occuperà del supporto operativo e logistico, curando l’invio e l’accoglienza dei volontari, garantendo così il successo dell’iniziativa.

L’Impegno di PiGreco-SEMI

Con questa nuova iniziativa, PiGreco-SEMI ribadisce il proprio impegno nel promuovere progetti del Corpo Europeo di Solidarietà che favoriscono la mobilità e il dialogo interculturale. L’esperienza offerta a Craiova si configura come un’opportunità unica per contribuire attivamente allo sviluppo di comunità locali, mettendo in pratica valori di solidarietà, cooperazione e crescita sostenibile.

“Siamo fieri di questa partnership che apre nuove prospettive di collaborazione e crescita, consolidando il nostro impegno per un volontariato che unisce culture e favorisce lo sviluppo sostenibile”, dichiara Ina Sasnauskaite, la responsabile di PiGreco-SEMI.

Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno di PiGreco-SEMI nel promuovere iniziative di solidarietà internazionale, creando un network di volontariato che abbatte confini e favorisce lo scambio di esperienze tra diverse realtà europee.