“Learning is Fun – Gruppo studio di potenziamento cognitivo” è stato finanziato per il 2019 – 2020 dalla Chiesa Valdese, (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi) che di tradizione sostiene progetti realizzati da centinaia di associazioni di diverso orientamento culturale e religioso, per promuovere pace, sviluppo, istruzione e solidarietà. Ogni anno elargisce importanti contributi a sostegno di interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, sia in Italia che all’estero. Circa 4500 le domande esaminate nel 2019; selezionati circa 1000 progetti da co-finanziare.

Il progetto “Learning is Fun”è partito a Faenza nel mese di settembre e si sviluppa in 3 fasi.



1. Facciamo rete – Con le scuole che normalmente collaborano con il centro didattico e l’associazione A mani libere APS. Attraverso questa partnership sono stati identificati gli studenti con maggiori difficoltà di apprendimento, ai quali offrire gratuitamente il nostro servizio.



2. Facciamo gruppo – I facilitatori e gli educatori del gruppo studio hanno svolto attività di teambuilding (per creare gruppo) sia tra i ragazzi partecipanti che tra i partecipanti e i facilitatori stessi.



3. Study Smart – Avviamento del gruppo di studio. Dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 17.30, si lavora insieme utilizzando una didattica inclusiva; l’insegnante è un facilitatore, capace di stimolare i suoi studenti nella ricerca delle risposte, piuttosto che fornire tutte le risposte.



Nel Gruppo Studio sono proposte una serie di attività di apprendimento non formale: laboratori di disegno; giochi didattici in lingua; momenti di riflessione, utilizzando strumenti come le Immagini Blob, le carte Dixit, la Ruota della Scuola ecc.



I risultati previsti sono ambiziosi e condivisi da PiGreco e Chiesa Valdese: ilmiglioramento della capacità di concentrazione, della motivazione e quindi del rendimento scolastico nonché della capacità di gestione del tempo, riflessione e consapevolezza del proprio processo di apprendimento; così come il miglioramento delle capacità sociali, di lavoro di gruppo e di valutazione delle competenze proprie e altrui.

Tutte le azioni sono volte a favorire la diminuzione del rischio di abbandono scolastico e di perdita dell’anno scolastico per i ragazzi con più difficoltà e/o con disturbi specifici dell’apprendimento.

Il gruppo studio si svolge in via Cavour 7, in centro storico a Faenza.

A partire dal 2020, Learning is Fun apre anche a Brisighella, grazie alla disponibilità e all’entusiasmo del Circolo Arci Ambra Aps (Via Barduzzi 11, Brisighella), con grande soddisfazione da parte del giovane staff di PiGreco.



Open Day martedì 7 Gennaio alle 18:00 in via Matteotti 5 – Brisighella.