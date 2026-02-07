I residenti di Pieve Corleto segnalano un altro ritiro della plastica e delle lattine non effettuato nella frazione faentina. Il ritiro, per il forese, dovrebbe avvenire a cadenza di 15 giorni. Ma l’ultimo servizio non è stato effettuato in tutta l’area e i residenti hanno proceduto con le segnalazioni, chiedendo chiarimenti all’amministrazione comunale e alla ditta incaricata di raccogliere i rifiuti differenziati.

“Vi fossero delle isole con cassonetti con tessera, il problema sarebbe già risolto. Proseguire invece con questa modalità, che è stata abbandonata da tanti comuni, vedi Bologna e Modena, significa non avere a cuore il bene del faentini” protesta Alessandro Vitali.

“Continuo inoltre ad incalzare la giunta sul perché le raccolte di carta, vetro e plastica nel forese abbiano cadenza di 15 giorni; una scelta che mette in difficoltà le famiglie e che genera automaticamente cittadini di serie a e di serie b”.