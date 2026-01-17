Pier Ferdinando Casini alla Classense per presentare il suo libro

Pier Ferdinando Casini a Ravenna per presentare il suo libro “Al Centro dell’Aula. Dalla Prima Repubblica ad oggi”. Alla Biblioteca Classense, Casini si è confrontato sulla storia della repubblica parlamentare con il professore Michele Marchi, con il presidente del Gruppo La Cassa, Antonio Patuelli, e con il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale.
L’evento è stato organizzato dal Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Bologna, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e dalla Fondazione Flaminia.