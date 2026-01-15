Sabato 17 gennaio alle 10.30 nella sala Muratori della Biblioteca Classense, si terrà la presentazione del volume Al centro dell’aula, dalla Prima Repubblica a oggi (Edizioni il Mulino, 2025), ultima opera del senatore Pier Ferdinando Casini.

Il volume contiene alcuni dei discorsi più significativi pronunciati da Casini in Parlamento ed è aperto da un ampio dialogo tra lo stesso Casini e lo storico Paolo Pombeni. In questo modo il libro si presenta come una serie di istantanee sull’evoluzione della storia politica e sociale del Paese, di cui Casini è attore e testimone in oltre 40 anni di impegno politico.

Dopo l’introduzione di Michele Marchi, professore di storia contemporanea presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna (Campus di Ravenna), l’autore converserà con il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e il presidente del Gruppo la Cassa di Ravenna Antonio Patuelli.

In apertura, i saluti istituzionali saranno portati dal vicesindaco del Comune di Ravenna Eugenio Fusignani, dalla direttrice del Dipartimento di Beni Culturali Anna Chiara Fariselli, dalla presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti e dalla presidente della Istituzione Biblioteca Classense Patrizia Ravagli.

L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Ravenna, è organizzata dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e il supporto di Fondazione Flaminia.