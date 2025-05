Oltre 1.400 alberghi aperti per 120mila posti letto, altri 58mila posti letto nei campeggi e 85mila alloggi privati con tassi di occupazione delle camere del 50-60%nel fine settimana di Pasqua e oltre l’80% per il ponte del Primo Maggio. Con una permanenza media salita a 2,9 giorni e le famiglie che hanno fatto registrare il 38,2% delle prenotazioni.

Sono i numeri raggiunti dalla Riviera in questo primo assaggio di stagione estiva regalato da un meteo favorevole e dalla lunga successione di ponti festivi (dal 18 marzo al 4 maggio).

Spiagge prese d’assalto dai turisti nazionali (76% delle prenotazioni complessive nelle circa 500 strutture monitorate dalle piattaforme di Ipernet, H-Benchmark e Mr. Preno di Titanka), e internazionali (24% delle prenotazioni, di cui il 22% dalla Germania, il 17% dalla Svizzera e l’11% dalla Francia), grazie anche ai nuovi voli in arrivo all’Aeroporto Fellini di Rimini.

E 1.430 stabilimenti aperti che, seppure non ancora completamente attivi, hanno fornito ai turisti servizi di base (lettini e ombrelloni) e giochi di spiaggia. Riscontri positivi anche dai nove Parchi di divertimento Tematici e Marini della Riviera e dai quattro Parchi Avventura (mentre i Parchi Acquatici apriranno a giugno).

Buone notizie arrivano anche dalle Città d’Arte, con gli alberghi che, nello stesso periodo, hanno registrato un’occupazione delle camere mediamente superiore al 70%, mentre è andata ancora meglio nel settore extralberghiero con i numerosi alloggi in affitto breve che vengono sempre più richiesti dai viaggiatori.

“La voglia di trascorrere qualche giorno di vacanza ha premiato ancora una volta l’Emilia-Romagna- afferma l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni-, grazie alle nostre imprese turistiche che sanno offrire un’eccellente ospitalità e percorsi sempre nuovi tra divertimento, relax, cultura e sport. Il meteo è stato poi finalmente nostro alleato e i risultati li abbiamo visti sia in Riviera, sia nella città d’arte, ma anche in Appennino e nei circuiti termali. Senza dimenticare gli eventi sportivi che costituiscono ormai da tempo un tassello importante del nostro turismo con la loro capacità di attrarre nuovi pubblici. Siamo quindi fiduciosi che questo buon inizio sia precursore di una stagione positiva per tutta l’Emilia-Romagna”.

Secondo le prime stime di Trademark Italia elaborate per l’Osservatorio turistico regionale dell’Emilia-Romagna, il mix ponti e meteo ha consentito un ottimo avvio di stagione turistica per la Riviera e un’eccellente opportunità per le Città d’Arte, che hanno proposto tanti appuntamenti culturali di forte richiamo, ma anche per le località termali e quelle appenniniche con le loro proposte Benessere, Outdoor e i sempre più richiesti Cammini, che hanno registrato aumenti di arrivi e pernottamenti.

Il ricco e diffuso calendario di eventi sportivi ha poi fatto il resto, attirando flussi turistici sia nazionali che internazionali: dal Tour Beach 1000 Caponigri a Cesenatico, al Torneo Papini di basket a Rimini fino al torneo delle Regioni che ha coinvolto circa 10 comuni con la maggior parte degli impianti selezionati tra quelli che hanno subito i maggiori danni dalle passate alluvioni.

Anche maggio e giugno si prospettano costellati di eventi sportivi di grande prestigio: a partire dal Gran Premio AWS del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna a Imola (16-18 maggio) al WTA Ladies tennis a Parma (12-17 maggio), dalle tappe del Giro d’Italia maschile e femminile a Ocean Man a Cattolica (23-25 maggio), dalla Superbike a Misano (13-15 giugno) ai Campionati assoluti italiani di scherma a Piacenza (5-10 giugno).

“Un’Emilia-Romagna sempre più Sport Valley in cui si continua a investire fortemente- conclude Frisoni– e forte di un calendario prestigioso che sarà presentato il 1^ giugno in occasione della Festa nazionale dello Sport nel corso della Fiera del wellness di Rimini”.