“Se dovessi allagarmi, al sindaco non gli basta neanche la scorta”. “Mi raccomando usi qualcosa di duro, che non si spezzi”. “Menate anche per me”. “Bisognerebbe proprio cominciare a fare così”.
Minacce alla sindaca di Lugo, Elena Zannoni, durante la piena di Natale, scritte da alcuni utenti sulla pagina Facebook “Sei di Lugo se…”. Erano le ore concitate del pomeriggio del 25 dicembre, quando, a causa della piena del Senio, gli amministratori comunali dei territori attraversati dal corso d’acqua stavano firmando ordinanze per far evacuare le abitazioni a ridosso del fiume.
È stata la stessa sindaca a riportarle sul proprio profilo, rispondendo agli autori: “Immagino non abbiate figli che possano andare su Facebook a leggere che qualcuno vorrebbe prendere a sprangate con qualcosa di molto duro la propria madre o il proprio padre”
La prima cittadina è intenzionata a denunciare gli autori dei commenti.