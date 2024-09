Il Comune di Brisighella ha notificato un’ordinanza di evacuazione preventiva per alcune abitazioni a Marzeno, accanto al torrente. Il livello dell’acqua infatti si sta alzando velocemente e da Modigliana, dove la situazione è critica, è attesa un’elevata piena. A tutti i residenti di via Moronico, via Moto delle Balze e via Molino Vecchio è stato chiesto di abbandonare le abitazioni.

Nella nuova scuola di Marzeno è stato allestito un punto di accoglienza.