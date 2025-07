A Palazzo San Giacomo l’estate si vive a contatto con la natura grazie ai Picnic a Palazzo, promossi da Comune di Russi e Campagna Amica-Coldiretti. Ormai divenuti un appuntamento tradizionale, i Picnic immersi nel verde della campagna romagnola tornano per due serate, giovedì 24 luglio e 28 agosto (dalle ore 18 alle 23, parcheggio gratuito adiacente al Palazzo, con ingresso da via Fiumazzo), tutte all’insegna del buon cibo contadino, della musica dal vivo e dell’intrattenimento gratuito per grandi e piccoli.

Come si svolgono le serate?

I Picnic a Palazzo sono davvero per tutti! In famiglia, in coppia o con gli amici, basta raggiungere San Giacomo in auto o in bici, portare una coperta, comporre la cassettina-picnic con le bontà contadine contadine a km zero delle aziende agricole Campagna Amica, gustare sotto le stelle e divertirsi!

Durante i picnic sarà anche possibile visitare la mostra “Libri [quasi] mai mai visti”, una mostra dei migliori libri-oggetto della storica manifestazione curata da Gianni Zauli, ospitata all’interno del Palazzo fino al 22 settembre 2025.

Di seguito il programma nel dettaglio:

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2025

Ore 18:00:

apertura del market creativo, del mercato contadino e della mostra mostra “Libri [quasi] mai mai visti”;

“Menù alla carta” a cura di Immaginante: laboratorio creativo di eat art per realizzare fantasiose insalate e piatti prelibati con ingredienti insoliti e inaspettati (dai 4 ai 10 anni, prenotazione obbligatoria, preferibilmente su WhatsApp, al 347 8638450).

Ore 18:30:

Alice Iaquinta presenta “Pesci d’argilla“: laboratorio artistico per creare con l’argilla (dai 5 anni in su, prenotazione obbligatoria, preferibilmente su WhatsApp, al 347 8638450).

Ore 20:00:

Manuel Garroni live, il giovanissimo cantautore russiano-romagnolo presenta i suoi brani per voce e chitarra.

Ore 20:30:

Da Firenze arrivano i Tonno, la migliore band indie-rock emo-punk italiana. Una band vera, che fa musica normale e che dal vivo spacca!

GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

Ore 18:00:

apertura del market creativo, del mercato contadino e della mostra “Libri [quasi] mai mai visti”;

“Giocare con niente, imparare molto“: laboratorio di costruzione di giochi contadini con materiali di recupero a cura dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo (dai 4 anni in su, prenotazione obbligatoria, preferibilmente su WhatsApp, al 347 8638450).

Ore 18:30:

Alice Iaquinta presenta “Scrigni in legno“, laboratorio artistico-manuale (dai 5 anni in su, prenotazione obbligatoria, preferibilmente su WhatsApp, al 347 8638450).

Ore 20:00:

Musica dal vivo con i Solmeriggio. La band romagnola torna con una nuova voce e con il suo slow core d’autore. Per l’occasione verranno presentati i brani del nuovo Ep “Segnali di fumo”.

A seguire:

Dopo il successo dello scorso anno, torna la big band autoctona Old Number Six tra hit italiane senza tempo ed evergreen internazionali.

In entrambe le serate ogni partecipante potrà comporre la propria cassettina Picnic con:

le paste fatte in casa, i formaggi, le insalatine e le macedonie fresche di Ortofrutta Pattuelli (Russi);

il miele di collina di Fattoria Cà di Sino (Brisighella);

la piadina e i salumi di mora romagnola dell’Az. Agr. Cà ad Là (Brisighella);

il gelato naturale di Sbrino (Ravenna);

i vini autoctoni e gli agri-aperitivi di Az. Agr. Ravagli (Ragone);

la birra agricola di Birrificio La Mata (Solarolo).

Si potranno gustare le eccellenze gastronomiche del menù rilassandosi sotto le stelle. È consigliato portare con sé un telo o una coperta, per potersi sdraiare nel prato o sui pallet che saranno messi a disposizione.