Nell’ambito del torneo itinerante di Pickleball “Road to Roma Open”, i maestri Paola Tampieri e Andrea Bosi si sono qualificati tra le prime dieci coppie italiane e dal 12 al 14 maggio disputeranno il Master finale a Roma, durante gli Internazionali d’Italia, nel doppio misto , femminile, maschile e nei singolari. «Non era scontato qualificarsi in tutte le categorie – spiegano – Il livello è molto alto, con tanti giovani che giocano». Paola Tampieri è l’unica Over 50 ad essersi qualificata in tutte e tre le categorie: doppio misto e femminile e nel singolare. A Roma il doppio lo giocherà con Elisa Lapia, anche lei tesserata per il Tennis Club Faenza, mentre Andrea Bosi giocherà il doppio maschile con Gabriele Camasta di Bologna. Paola e Andrea, invece, giocheranno assieme il doppio misto.

Il Pickleball è uno sport con la racchetta che combina elementi di tennis, badminton e ping-pong. Si gioca su un campo delle dimensioni di un campo da badminton con una rete leggermente più bassa di una rete da tennis. I giocatori usano racchette di materiale composito per colpire una palla di plastica perforata, simile a una Wiffle ball, sopra la rete. Le regole sono relativamente semplici, il che lo rende uno sport facile da imparare. Inventato nel 1965 negli Stati Uniti, negli ultimi anni sta guadagnando popolarità anche in Italia. Per chi fosse interessato a provarlo, il Tennis Club Faenza offre una serata open il mercoledì sera dalle 20 alle 22. Il materiale viene messo a disposizione dal Circolo