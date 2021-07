Silvia Piccinini (M5S) chiede le specifiche sullo stato di avanzamento di due importanti interventi sulla viabilità ravennate. Si tratta, nello specifico, delle varianti alla SS16 “Adriatica” di Fosso Ghiaia e di Camerlona, Mezzano e Glorie e dell’ammodernamento della SS67 “Ravegnana”. La capogruppo, in particolare, chiede se “le convenzioni con ANAS e gli Enti Locali interessati siano state sottoscritte (o, in caso contrario, per quando se ne preveda la sottoscrizione)”.

Piccinini, rimarcando come questi interventi migliorerebbero i collegamenti stradali “in particolare in aree commerciali e produttive strategiche per la Regione, fra le quali il Porto di Ravenna e le sue direttrici di collegamento con la rete stradale primaria nonché con i capoluoghi e le città limitrofe”, chiede anche “quale sia il programma temporale e finanziario per l’attivazione o l’adeguamento dei progetti di fattibilità e la realizzazione degli interventi”.

Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Davide Baruffi, in sede di risposta, ha sottolineato come “allo stato attuale non sia stata ancora siglata la convenzione con ANAS ma questo passaggio dovrebbe essere espletato entro la fine di quest’anno”.

Piccinini ha preso atto della risposta: “Finalmente abbiamo una data per l’inizio di un iter da tempo richiesto dai cittadini ravennati”.