Si è presentato all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena con ematomi, graffi, ferite e fratture alle costole e alla colonna vertebrale (prognosi iniziale di almeno due mesi).

Ma anche con ferite sovra-infette, condizione igieniche precarie e una estrema magrezza.

Per lo stato fisico di un ultra-sessantenne del Ravennate ricoverato dal 22 aprirle scorso, la sua compagna convivente – una donna di origine straniera di una decina d’anni più giovane di lui e in passato sua badante – è finita in carcere per maltrattamenti su ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Gip Federica Lipovscek su richiesta della Pm Angela Scorza per pericolo di reiterazione del reato.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini scattate dalla segnalazione del posto di polizia interno al nosocomio cesenate, l’uomo è stato violentemente colpito con la sua stessa stampella dalla convivente fino a crollare a terra. In un primo momento – come riferito dal Resto del Carlino – aveva tentato di proteggere la donna della quale aveva detto di essere molto innamorato dopo circa sei anni di convivenza.

Al vaglio ora anche un precedente referto del 14 agosto 2023 per un trauma con una quarantina di giorni di prognosi. Tra gli elementi accusatori, pure le parole di una cugina che aveva trovato l’uomo vagare nei campi e lo aveva riaccompagnato a casa: giunti sulla porta, la convivente lo aveva afferrato per un braccio e trascinato dentro per poi richiudere la porta.

