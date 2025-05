La Polizia di Stato di Faenza ha arrestato un cittadino straniero, di 33 anni, per il reato di lesioni aggravate.

Qualche sera fa una Volante del Commissariato di Faenza è intervenuta presso un’abitazione del centro cittadino manfredo, per una segnalazione pervenuta sulla linea di emergenza 112, per una lite, in seguito alla quale era stata vista una donna ferita in strada, soccorsa poi da un’ambulanza.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato un uomo che si trovava all’interno della residenza segnalata.

Lo straniero, persona nota alle forze dell’ordine, ha raccontato agli agenti che, dopo un’accesa lite avuta poco prima con la propria convivente, la donna sarebbe rimasta ferita a causa di un coltello, durante il tentativo dell’uomo di impedirle un atto autolesionistico.

Gli accertamenti effettuati dai poliziotti hanno permesso invece di constatare che le cause delle frequenti e animate discussioni della coppia erano riconducibili allo stato di gravidanza della donna, la quale sarebbe stata ferita dal proprio compagno.

Considerati i precedenti specifici dell’uomo, identificato come una persona di indole violenta, il 33enne è stato arrestato per il reato di lesioni aggravate.

All’esito dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla compagna e all’obbligo di presentazione quotidiana all’ufficio di Polizia.