Sabato 7 dicembre alle ore 15 sarà inaugurato il tradizionale Villaggio di Natale di ADVS Fidas Ravenna che accompagnerà tutte le festività dei ravennati e non solo, animando Piazza San Francesco con tante iniziative per grandi e piccini. Si parte con il concerto della Banda Cittadina di Ravenna subito dopo l’inaugurazione, per festeggiare in allegria l’Immacolata e l’inizio delle festività.

Il Villaggio dei Donatori di Sangue dell’Ospedale di Ravenna sarà aperto tutti i giorni a partire dalle ore 15:00, fino al 6 gennaio 2024. Alle baite di legno i volontari dell’Associazione offriranno thè caldo, vin brulé, dolci, cioccolata calda, popcorn, zucchero filato, palloncini e gadget per tutti.

Come ogni anno ADVS Fidas Ravenna proporrà un ricco programma di eventi che vedranno la conclusione il 6 gennaio con la Befana dal cielo dei Vigili del Fuoco, cui seguirà l’attesissima estrazione della Lotteria della Befana di beneficenza, che quest’anno mette in palio premi fino al 23° estratto. Il primo premio è una Nuova Opel Corsa. I biglietti della lotteria si possono acquistare al costo di € 2,50 tutti i giorni al Villaggio, oppure presso la sede dell’Associazione all’ospedale di Ravenna.

Nel ricco programma non manca il tradizionale appuntamento con le spettacolari fontane pirodanzanti, che illumineranno Piazza San Francesco sabato 21 dicembre alle ore 18.30.

Quest’anno da segnalare per la prima volta a Ravenna: sabato 14 dicembre alle 15:00 la spettacolare calata dei supereroi acrobatici dal campanile della Basilica, a cura dell’Associazione DonatoriNati – Polizia di Stato, con l’esposizione di mezzi e personale della Polizia per scattare selfie!

Inoltre lunedì 6 gennaio alle 15:00 per la prima volta i Vigili del Fuoco di Ravenna con la Befana dal cielo in Piazza San Francesco!

Al Villaggio di Natale i volontari sono anche a disposizione per chiunque volesse chiedere maggiori informazioni su come iniziare a donare e fare così un regalo ancora più grande a chi ne ha bisogno. Tutto il ricavato del Villaggio verrà utilizzato per la mission principale di ADVS Ravenna: diffondere l’importanza della donazione di sangue e plasma.

Per tutte le informazioni è possibile visitare la pagina Facebook ADVS Ravenna oppure il sito www.advsravenna.it

PROGRAMMA EVENTI:

Sabato 7 dicembre ore 15:00

Inaugurazione Villaggio di Natale alla presenza delle Autorità ed esibizione della Banda Musicale Cittadina

di Ravenna

Domenica 8 dicembre ore 15:00

THE PETER SELLERS, 50s & 60s Grooves – Tributo al Natale

Mercoledì 11 dicembre ore 14:30

A SPASSO CON I DONATORI: visita guidata alla scoperta delle vie dell’acqua di Ravenna antica (durata h 1,30 circa) – Necessaria prenotazione allo 0544/403462

Sabato 14 dicembre ore 15:00

SUPEREROI IN VOLO: per la prima volta a Ravenna, spettacolare calata dei supereroi acrobatici dalla Basilica di S. Francesco, a cura dell’Associazione DonatoriNati-Polizia di Stato. Per tutto il pomeriggio esposizione di mezzi e personale della Polizia di Stato.

Domenica 15 dicembre ore 15:00

DIABETE E BALLO – Balli di gruppo per un Natale in salute

Mercoledì 18 dicembre ore 14:30

A SPASSO CON I DONATORI: visita guidata alla scoperta della Ravenna veneziana (durata h 1,30 circa) – Necessaria prenotazione allo 0544/403462

Sabato 21 dicembre ore 18:30

SPETTACOLO DI FONTANE PIRODANZANTI – suggestiva coreografia di acqua, musica, luci e fuoco nella splendida cornice di Piazza S. Francesco

Domenica 22 dicembre ore 15:00

PER UN FANTASTICO NATALE: a cura di Andrea Lama, il cantautore dei bambini

Martedì 24 dicembre ore 15:00

BABBO NATALE IN PIAZZA: per tutti i bimbi foto e gadget di Natale

Sabato 28 dicembre e Domenica 29 dicembre ore 15:00

BILLO CIRCUS: attrazioni eccezionali e risate assicurate per tutta la famiglia

Mercoledì 1° gennaio ore 15:00

SCIUCAREN E BALLERINI ROMAGNOLI: esibizione a cura del “Gruppo Folk Italiano alla Casadei” della Scuola di Ballo Malpassi

Sabato 4 gennaio ore 15:00

PIRILAMPO: animazione e giochi per bambini

Domenica 5 gennaio ore 15:00

VOICES OF JOY: concerto del Coro Gospel di Faenza

Lunedì 6 gennaio

Ore 15:00: La Befana scende dal cielo con i Vigili del Fuoco di Ravenna

Ore 16:30: estrazione della Lotteria della Befana – 1° premio Nuova Opel Corsa Edition MT6

PREMI DELLA LOTTERIA DELLA BEFANA 2025

Nuova Opel CORSA Edition 1.2 MT6* BUONO Viaggio Agenzia Millepiedi € 800,00 BUONO SPESA € 500,00 Famila

4/5. BUONO SPESA € 250,00 Famila

BUONO SPESA € 250,00 Autofficina Casadio

7/8.BUONO SPESA € 150,00 Famila

9/10. 3 Ingressi MIRABILANDIA

11/12. BUONO SPESA € 100,00 Famila

13/14. VIP CARD CINEMACITY (10 ingressi)

15/16. SMARTBOX “Fuga dalla città” 1 notte/colazione x 2 pax

17/18. BUONO SPESA € 50,00 “PIADA PAZZA” di Nata e Sonia

19/20/21/22/23. BUONO SPESA € 50,00 Ristorante “Molinetto” Ravenna

(*) IVA, immatricolazione e IPT a carico del vincitore

Costo del biglietto euro 2,50