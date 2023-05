Piazza piena per un gioco per tutti

Venerdì 12 maggio al mattino, in Piazza del Popolo a Faenza grande festa di bambini grazie all’Associazione Insieme a Te che ha organizzato “Un Gioco per Tutti”. Dopo uno spettacolo con musica della Compagnia della Via e con il coinvolgimento di tutti i

bambini delle scuole primarie di Faenza presenti in piazza (circa 1300) vi è stata la premiazione sul palco delle classi vincitrici.