Ieri sera, in occasione della serata inaugurale dei Martedì d’Estate nel Borgo Durbecco, l’amministrazione comunale di Faenza, al termine dei lavori durati alcuni mesi, ha inaugurato le due aree verdi di piazza Lanzoni, situate ai lati di corso Europa nei pressi del Ponte delle Grazie. Gli spazi, in zone particolarmente colpite dalle alluvioni del 2023, sono stati oggetto di un intervento di riqualificazione per ripristinarne e restituire vitalità a uno dei luoghi simbolici della vita del Borgo.

L’obiettivo dichiarato sin dall’avvio dei lavori era quello di trasformare queste aree in spazi accoglienti, sicuri e integrati nel tessuto sociale del quartiere, maggiormente capaci rispetto al passato di ospitare attività quotidiane, iniziative pubbliche e momenti di aggregazione, a beneficio di famiglie, residenti e attività commerciali.

Nell’area verde verso via Cimatti, l’intervento ha previsto la realizzazione di nuovi percorsi pedonali in calcestre, materiale a basso impatto ambientale, in grado di connettere le attività economiche della zona con il marciapiede che conduce al Ponte delle Grazie. Al centro dell’area è stata creata una piazzola che potrà ospitare piccoli eventi grazie alla predisposizione di un quadro elettrico. È stato inoltre installato un nuovo impianto di illuminazione, mentre l’accesso dal lato del ponte è stato valorizzato da un’arcata leggera, coerente con l’identità architettonica del contesto.

L’area verde sul lato opposto, compresa tra il Ponte delle Grazie e il Ponte della Memoria, è stata anch’essa oggetto di un intervento mirato. Sono stati tracciati percorsi pedonali in calcestre e realizzata una pavimentazione con materiali ecosostenibili, appositamente progettata per tutelare le radici affioranti degli olmi secolari presenti nell’area, così da salvaguardare sia il patrimonio naturale sia la sicurezza dei fruitori.

I lavori, dal valore complessivo di 50mila euro, sono stati finanziati e realizzati direttamente dall’Amministrazione comunale e seguiti dal Servizio Manutenzione Verde del Settore Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina. L’intervento si è concluso nelle scorse settimane, rispettando i tempi previsti.

Durante la cerimonia, il vicesindaco Andrea Fabbri ha ricordato il significato profondo del progetto: «La riqualificazione di piazza Lanzoni rappresenta il ritorno a una quotidianità sicura e condivisa per un luogo storico del Borgo, profondamente segnato dalle alluvioni. Questa è un’area che, oltre all’alluvione, ha dovuto sopportare i disagi dei diversi cantieri, dal ponte Bailey alle fogne, fino al muro di via Cimatti. Questo restauro testimonia la cura dell’amministrazione verso un quartiere vitale per la nostra città. L’obiettivo è dare più qualità e opportunità ai commercianti e agli abitanti della piazza e delle zone limitrofe, a partire da quelli di via Torretta e Silvio Pellico. Un passo dopo l’altro, con le nostre forze, continuiamo a lavorare per il bene della nostra comunità».

All’inaugurazione di ieri sera erano presenti anche l’assessore all’Ambiente Luca Ortolani, l’assessore al Verde Massimo Bosi, l’ingegnere capo dell’Unione della Romagna Faentina, Patrizia Barchi, il responsabile del Servizio Manutenzione del Verde, Marco Valtieri, la presidente del consorzio Faenza C’entro, Claudia Minardi, la direttrice della Confesercenti Chiara Venturi e il direttore dell’Ascom Faenza Francesco Carugati.

La serata è stata animata dalla musica live degli allievi di Artistation e dalle numerose iniziative organizzate per il primo Martedì d’Estate.