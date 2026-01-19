La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto di riqualificazione di Piazza Italia a Savarna, duramente colpita dal fortunale del 2023. L’intervento mira a restituire piena funzionalità e decoro a uno degli spazi centrali della vita sociale e commerciale del paese.

La piazza, situata tra via Savarna e via del Risorgimento, si estende su una superficie di circa 3.800 metri quadrati e ospita attività e servizi di rilievo, tra cui la scuola elementare, la chiesa, il mercato settimanale del venerdì pomeriggio e numerosi eventi promossi dal comitato cittadino. Nelle aiuole verdi che la circondano erano presenti i pini marittimi abbattuti dagli eventi atmosferici.

L’area presenta una parte asfaltata, adibita a parcheggio sul lato di via Savarna, e una zona pedonale pavimentata in betonella su via Risorgimento. Nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, il progetto prevede interventi di de-pavimentazione e l’integrazione degli spazi verdi con quelli pedonali e carrabili, migliorando il drenaggio urbano.

«L’obiettivo del progetto – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani – è quello di riqualificare e valorizzare la piazza, fulcro della vita sociale e commerciale della comunità, ripristinando quanto danneggiato dal fortunale».

Nel dettaglio, gli interventi comprenderanno la sistemazione dei cordoli delle aiuole, la piantumazione di nuove alberature, la bonifica delle radici in alcuni tratti della pavimentazione pedonale, la pulizia dei percorsi in betonella e la desigillatura delle due strade laterali con la stesa di calcestruzzo drenante. Sono inoltre previsti il rinnovo dell’arredo urbano – con panchine, fioriere, rastrelliere e dissuasori – il rifacimento della piattaforma della fermata del trasporto pubblico, dell’impianto di illuminazione e dell’asfalto lungo il marciapiede di via Savarna, in prossimità della scuola.

In sostituzione dei pini caduti saranno messi a dimora 14 nuovi alberi: 12 olmi e 2 ciliegi da fiore. Nelle fioriere troveranno spazio piante ed essenze ornamentali come camedri ed erba rosa, mentre nuove fioriere di separazione tra area pedonale e carrabile ospiteranno aceri, salvia e penniseti, contribuendo al miglioramento del decoro urbano e della qualità degli spazi pubblici.

Il valore complessivo dell’intervento è di 300mila euro, finanziati dal Piano investimenti 2025-2027: 238.167 euro provengono dal fondo destinato ai comuni colpiti dal fortunale del 2023, mentre 61.833 euro sono coperti con risorse comunali.

Attualmente sono in corso le procedure per l’avvio della gara d’appalto. L’inizio dei lavori è programmato per novembre 2026, in accordo con il comitato cittadino, al fine di consentire lo svolgimento della festa del paese di metà ottobre e delle iniziative legate alla festività di Halloween.