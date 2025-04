Piazza del Popolo a Ravenna punto di riferimento per il giardinaggio nel weekend di Pasqua. Floricoltori da tutta Italia per la nuova edizione di Ravenna in Fiore. La manifestazione, che quest’anno abbraccia anche piazza XX settembre, è stata inaugurata sabato mattina e presenta oltre 200 varietà di piante, fioriture stagionali, tropicali ed esotiche.