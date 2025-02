Piazza Dante: la cabina elettrica contestata sarà installata all’interno del parco

Si è concluso con la cabina elettrica spostata all’interno del parco, posizionata perpendicolarmente alle case, un albero rimosso e un altro potato, e nessun posto auto soppresso l’ultimo confronto fra residenti e amministrazione comunale in piazza Dante, davanti alla palestra Cavallerizza. Lunedì scorso i residenti si erano detti pronti ad un picchetto per fermare i lavori di installazione della cabina elettrica, indispensabile per alimentare la riqualificazione energetica della palestra Badiali. Ne era conseguito un confronto con i tecnici comunali. Gli abitanti della zona avrebbero voluto che la cabina fosse installata in corso Garibaldi, ma quell’ubicazione aveva già ricevuto il veto della Soprintendenza. Così si è arrivati al compromesso