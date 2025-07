Piazza Dante e Corso Garibaldi: ubriachezza molesta, accattonaggio e spaccio. I residenti chiedono di nuovo soluzioni

Ubriachezza molesta anche di giorno, accattonaggio insistente e organizzato, spaccio. I residenti di Corso Garibaldi e di Piazza Dante tornano a segnalare situazioni di degrado nell’area della Cavallerizza, al centro dei tentativi di riqualificazione del Comune e sede di un importante progetto PNRR legato proprio alla palestra. In questi anni le segnalazioni da parte dei cittadini erano legate principalmente all’area verde. Da tempo però la situazione è peggiorata in tutta l’area. La stessa amministrazione comunale ha segnalato alla Prefettura piazza Dante, l’area di corso Garibaldi davanti al supermercato e le due controstrade come zone di degrado dove è richiesto un intervento da parte delle forze di polizia. La fotografia è stata presentata anche al nuovo prefetto Raffaele Ricciardi