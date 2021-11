Continuano le tante piccole ma significative iniziative per consolidare il progetto “Il Piatto Sospeso’ che in questo caso ha visto protagonista l’inesauribile creatività della Scuola di cucina Saperi e Sapori condotta da Rosella Mengozzi.

Da tempo Mengozzi offre la propria creatività in cucina per consegnare pasti caldi, con l’aiuto di alcuni produttori del gruppo RavennaFood coinvolti nel progetto Il Piatto Sospeso, al dormitorio di senzatetto Housing First di Via Vicoli di Progetto Crescita che in qualche serata potranno godere gratuitamente di un pasto caldo.

Anche ieri sera i soci di RavennaFood hanno dato il loro prezioso contributo mettendo a disposizione le materie prime, tra queste l’Azienda Pelloni per i polli, il Villaggio del Fanciullo per le verdure, Ecopesce di Cesenatico per l’ittico, l’azienda Casebianche di Sabatino Restuccia per l’olio e Molino Benini per le farine.

Il sold out per la cena-evento di ieri sera è un grande successo, sia per Rosella che ha deliziato i suoi ospiti dimostrando come sempre grande professionalità e cura per ogni minimo dettaglio, ma anche per il progetto Il Piatto Sospeso che ancora una volta ha trovato il sostegno della nostra città.