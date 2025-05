“Ieri in consiglio comunale si è discusso della copertura della piastra polivalente di Savarna in via dell’Artiglio,18.

I lavori hanno avuto inizio il 13 luglio del 2021 e sono proseguiti a più riprese fino all’ ultima sospensione del 19 aprile di quest’anno. A maggio è avvenuta la rescissione del contratto con la ditta.

La consigliera del PD Nadia Graziani ha dunque posto un question time per capire se è stato realizzato un nuovo progetto per il completamento dell’opera

«È importante capire – ha detto Graziani – quali saranno i prossimi passi che l’amministrazione metterà in campo per rendere fruibile al più presto questa struttura sportiva che oggi è ferma alle strutture di fondazione.»

Nella risposta l’assessora Del Conte ha confermato che i lavori sono stati sospesi a causa della risoluzione contrattuale con la prima ditta aggiudicataria a causa delle problematiche relative al caro materiali. Il progetto è pertanto stato rivisto e riapprovato il 6 dicembre scorso per un importo relativo al completamento di 148.200€ e si è già avviata la procedura di affidamento dei lavori mediante richiesta di preventivi che si concluderà il 16 gennaio del 2023.

«Quando la struttura sarà ultimata – conclude Graziani – costituirà un punto di aggregazione e socialità molto importante per il paese e per tutti i bambini e ragazzi di Savarna che la utilizzano per fare sport, non essendoci altri spazi analoghi al coperto.»