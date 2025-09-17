I Carabinieri della Stazione di Savio hanno sequestrato 26 piante di marijuana, alte due metri e mezzo circa, rinvenute in una zona boschiva di Castiglione di Cervia. Sono in corso accertamenti al fine di identificare i responsabili della coltivazione.

Nel corso dei consueti servizi indetti dalla Compagnia dei Carabinieri di Cervia-Milano Marittima sono invece state denunciate 3 persone. Una per guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di armi od oggetti ad offendere, essendo stata trovata alla guida con un tasso alcolico di ben tre volte superiore a quello consentito ed in possesso di un coltello con una lama da 6 cm. Una per essersi rifiutata di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro. Per entrambe e scattato anche l’immediato ritiro della patente. Una terza persona, invece, è stata denunciata poiché sorpresa alla guida di un’auto, nonostante non avesse mai conseguito la patente.

Infine, tre giovani sono stati segnalati alla locale Prefettura, dopo essere stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish.

In totale sono stati controllati circa 30 veicoli ed indentificate 60 persone, di cui 20 stranieri.