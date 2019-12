L’Istituto Comprensivo San Rocco di Faenza sarà l’unica scuola in provincia di Ravenna destinataria dei finanziamenti stanziati dal MIUR nell’ambito dell’iniziativa “Piano Triennale delle Arti” e destinato a progetti di istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche organizzate in rete.

L’Istituto realizzerà durante il corso dell’anno le azioni previste dal Piano, arrivato al suo terzo anno e avente come finalità la valorizzazione delle tradizioni e delle tecniche di produzione artigianale e artistica locale attraverso percorsi di conoscenza e di esperienza diretta degli alunni trasformandoli da spettatori passivi ad attori consapevoli della cultura del loro territorio.

I progetti delle istituzioni scolastiche destinatarie dei finanziamenti mireranno a favorire la possibilità di accesso alla cultura umanistica e al sapere artistico, a sostenere la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l’esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione.

Tali iniziative sostengono, altresì, lo sviluppo della creatività e la conoscenza delle tecniche, tramite un’ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l’artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative.

La cifra messa a disposizione dal MIUR è di € 4117,18. Il progetto si avvale della collaborazione dell’ I.T.S. – Istituti Tecnici Superiori di Faenza, del Museo Malmerendi e del liceo Torricelli-Ballardini sez. classico, i cui studenti hanno già avviato un ciclo di incontri presso la scuola Primaria Martiri di Cefalonia nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro) e incentrati sul mito e sui volti storici dell’antica Grecia e Roma.