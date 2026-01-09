‘Piano sosta scritto in segreto’, ‘No a decisioni come in dittatura’, ‘Ibrida o elettrica è sempre una vettura’. Sono questi gli striscioni con cui i consiglieri di Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno protestato ieri davanti al sindaco e alla Giunta all’assemblea pubblica di presentazione del nuovo piano di sosta e accessibilità al centro storico. Il piano è stato approvato attraverso due delibere di giunta, senza passare da consiglio comunale, e questo – secondo l’opposizione – sarebbe poco democratico. Il Pd a latere dell’icontro ha condannato quello che ha definito uno “show dell’opposizione.” Gli interventi dei cittadini, invece, si sono concentrati soprattutto sul nuovo regolamento di accessibilità alle ZTL che non concede più l’ingresso alle auto ibride ed elettriche, destando preoccupazione tra chi si muove in centro