Piano sosta, La Pigna: “Gli aumenti sono ingiustificati, basta ridurre la percentuale ad Azimut”

Anche la Pigna interviene contro il nuovo piano di sosta e accessibilità al centro storico. Gli aumenti del prezzo dei parcheggi secondo la lista civica sono troppo alti e andrebbero adeguati all’inflazione, rimodulando anche la percentuale di Azimut che oggi si attesta al 50%. Inoltre, La Pigna critica il divieto di accesso alle ztl per le auto ibride ed elettriche, che ritiene giuridicamente illegittimo, oltre che i contrassegni assegnati a Sindaco e Vice Sindaco, dove la lista vede un conflitto di interessi