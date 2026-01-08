In occasione dell’assemblea pubblica dedicata al piano sosta, il Partito Democratico ritiene necessario intervenire dopo che l’incontro è stato segnato da uno show messo in scena dall’opposizione che ha tentato di trasformare un momento di ascolto e confronto con la cittadinanza in un’occasione di confusione e polemica.

“Il Partito Democratico ribadisce con convinzione l’importanza degli incontri pubblici promossi dall’amministrazione comunale come momenti di ascolto, confronto e partecipazione reale dei cittadini sulle scelte che riguardano la città. – ha dichiarato il segretario comunale del PD Lorenzo Margotti.

Il percorso di condivisione sul piano sosta nasce proprio con questo obiettivo ed è stato costruito attraverso un lavoro serio, graduale e aperto. Un confronto che ha accompagnato l’elaborazione di un piano equilibrato, pensato per rispondere ai bisogni di residenti, lavoratori e attività economiche, migliorando l’organizzazione della sosta e la vivibilità urbana nel suo complesso.

Si tratta di un piano che riteniamo valido nel merito e che rappresenta un passo in avanti nella gestione dello spazio pubblico, frutto di scelte ponderate e di un metodo che mette al centro il dialogo e la responsabilità amministrativa.”

“Riteniamo inaccettabile – ha affermato il capogruppo dem Luca Cortesi – che momenti di confronto con la cittadinanza vengano piegati a logiche di visibilità politica, con cartelli, interruzioni e interventi finalizzati più a disturbare il dibattito che a contribuire in modo costruttivo alla discussione. Questo non significa fare opposizione, ma impedire ai cittadini di informarsi e di esprimersi liberamente. Le critiche e le posizioni diverse sono legittime e fanno parte del dibattito democratico, ma devono essere espresse nel rispetto dei luoghi, delle persone presenti e del diritto di tutti ad ascoltare e intervenire. Trasformare un’assemblea pubblica in uno show non aiuta a migliorare le politiche, né a rappresentare i bisogni reali della città.”

Il Partito Democratico continuerà a sostenere con forza un’idea di politica fondata sul confronto serio, sulla partecipazione e sulla qualità delle scelte, perché solo così si costruiscono decisioni utili, condivise e all’altezza delle sfide di Ravenna.