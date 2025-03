Piano riarmo europeo. Fitto: “L’uso dei fondi di coesione è facoltativo”

A margine della sua visita al Museo Byron e al Museo del Risorgimento di Ravenna, il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha commentato gli ultimi accordi sul piano del riarmo europeo che dovrebbe mobilitare 800 miliardi. Fitto ha sottolineato che la Difesa non è una priorità per tutti i Paesi dell’Unione ed è quindi necessario un approccio in grado di rispondere alle esigenze di ogni singolo Stato. Nessun commento invece sul possibile destino del progetto della creazione di un eventuale esercito europeo, di cui si è teorizzato da più parti negli ultimi anni