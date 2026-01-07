“Nonostante il largo anticipo con cui questa ondata di neve era stata prevista, nessun mezzo spazzaneve e spargi sale a pomeriggio avanzato è stato attivato. Questa è la capacità di gestione delle situazioni meteo, dall’alluvione alla neve, nella nostra città”.

Commentano così la giornata del 6 gennaio, caratterizzata da una fitta nevicata, i consiglieri comunali di opposizione Gabriele Padovani (Area Liberale), Alberto Monti (Fratelli d’Italia), Alessio Grillini (Alessio Grillini in consiglio comunale) e Roberta Conti (Lega), in una nota congiunta.

In realtà i primi mezzi spazzaneve erano già al lavoro intorno alle 13.



La nota dei consiglieri di minoranza prosegue: “Nessun imprevisto, tutto programmabile, ma tutto inesorabilmente ancora una volta lasciato al destino. Chissà quale sarà la scusa questa volta. La speranza è che non ci siano imprevisti od incidenti . Ci chiediamo fino a che punto potrà arrivare la tolleranza dei faentini”.