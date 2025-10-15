Come per gli anni precedenti, è stata adottata l’Ordinanza per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, attiva nel periodo daottobre 2025 al 31 marzo 2026. Le misure, in linea con il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), finalizzate alla tutela della salute attraverso la riduzione delle PM10 e NOX, stabiliscono, come già in passato nello stesso periodo, il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8.30-18.30, nel centro storico (all’interno delle mura cittadine) per i veicoli privati a benzina (Euro 0, Euro 1, Euro 2), diesel (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4) e per i motocicli/ciclomotori (Euro 0, Euro 1, Euro 2). Le domeniche, escluse quelle di fine anno, il divieto di circolazione si estende anche ai veicoli diesel Euro 5, sempre all’interno delle mura cittadine. In caso di superamento dei limiti di PM10 per tre giorni consecutivi, il blocco si estenderà anche ai diesel Euro 5.

Restrizioni per riscaldamento in tutto il comune

È vietato l’uso di stufe e camini a legna che non rispettino i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”, nelle unità immobiliari dotate di un impianto di riscaldamento alternativo. Resta vietato l’uso di focolari aperti.

Temperature e dispersioni

È obbligatorio non superare i 19∘ C negli edifici civili, uffici e attività commerciali, e i 17∘ C nei luoghi industriali/artigianali (con esclusioni specifiche). Inoltre, è fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di mantenere chiuse le porte d’accesso per limitare la dispersione termica.

Divieto di roghi

È stabilito il divieto assoluto di roghi di residui vegetali, fatte salve deroghe limitate per superfici irraggiungibili da viabilità ordinaria e solo per un massimo di due giorni nei mesi di marzo e ottobre, e sempre che non siano attive misure emergenziali.