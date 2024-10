Piani speciali. Isola: “Col primo stralcio lavori su Marzeno e Lamone e a Tredozio, Modigliana e Brisighella”

Con l’approvazione del primo stralcio dei piani speciali da 870 milioni di euro, si riuscirebbero a realizzare i primi interventi sui principali corsi d’acqua. Nel 2025 avverrebbe la progettazione. Nel 2026 potrebbero partire i cantieri. Dopo lo slittamento dell’approvazione dei piani speciali per la messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico e future alluvioni, il sindaco di Faenza, Massimo Isola ha publicato sui social la propria delusione, ribadita ai nostri microfoni. La speranza è che la prossima settimana vengano trovate tutte le risorse per coprire i 4 miliardi e mezzo dei piani speciali