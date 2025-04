Piani speciali: di fronte all’immobilismo dei finanziamenti, si cambia strategia

Cambierà la strategia dell’Emilia-Romagna per la messa in sicurezza del territorio di fronte all’immobilismo per i piani speciali. Impossibile oggi immaginare un intervento di poco meno di 5 miliardi di euro per realizzare le varie opere lungo le aste fluviali e in difesa di città e centri abitati. Occorre accelerare i tempi, anche perché, come hanno dimostrato gli ultimi eventi atmosferici, alluvioni e allagamenti, in un territorio disastrato, sono sempre possibili e gli attuali sistemi di difesa rischiano di non essere all’altezza. Si chiederà quindi di procedere per piccoli passi. Il primo intervento in questo senso sarà il bacino allagabile davanti a via Cimatti, a Faenza.