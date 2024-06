Anche se la scuola è finita, la biblioteca “Fuori..legge” di Piangipane rimane un punto di ritrovo anche durante l’estate con una serie di eventi e attività pensate per tutte le età, offrendo uno spazio di svago, apprendimento e socializzazione per la comunità.

Biblio&dragons: avventure di gioco di ruolo per ragazzi e ragazze

Una serie di appuntamenti dedicati al gioco di ruolo per ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni. Quattro master esperti introdurranno i partecipanti alle regole di base, alle schede dei personaggi, alla terminologia fantasy e li guideranno nella creazione del proprio personaggio. La partecipazione è gratuita e su prenotazione fino a esaurimento posti. Le date degli incontri sono: 29 giugno, 13 e 27 luglio, 3 e 24 agosto.

Giochi in scatola per tutti

La biblioteca offre anche un’ampia selezione di giochi in scatola per grandi e piccini. È possibile utilizzare i tavoli della biblioteca per giocare durante gli orari di apertura.

Punto digitale facile: supporto tecnologico per tutti

Ogni giovedì, dalle 8 alle 13, sarà attivo il servizio gratuito “Punto digitale facile”. Un facilitatore offrirà supporto individuale per le principali necessità digitali, tra cui SPID, CIE, app IO, fascicolo sanitario elettronico, INPS, PagoPA e biglietti online. Il servizio è su prenotazione, chiamando il numero 0544 482482 o visitando il sito affluences.com/digitale-facile-ravenna.

Fino al 15 settembre la biblioteca “Fuori…legge”, sarà aperta con i seguenti orari:

martedì 16-19

mercoledì 9-12

giovedì 9-12 e 16-19

venerdì 9-12

sabato 9-12