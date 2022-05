Roberto Pezzani, responsabile Pensionati Cisl EmiliaRomagna, esprime “forte preoccupazione che la legge delega per il sostegno alle persone anziane non autosufficienti, prevista tra le riforme del PNRR, non venga approvata entro la legislatura”. Per Pezzani “sarebbe una sciagura, con pesanti ripercussioni negative per le persone più fragili”.

Da qui l’appello unitario dei sindacati Pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil dell’Emilia-Romagna ai Parlamentari eletti in regione che sostengono il Governo a “fare presto, perchè il tempo sta per scadere”!

Ecco il testo integrale della lettera:

“Legge sulla Non autosufficienza: il tempo sta per scadere!

Lettera appello dei Sindacati dei pensionati SPI CGIL FNP CISL UILP UIL ai parlamentari.

Le Segreterie regionali dei sindacati dei pensionati di SPI CGIL – FNP CISL – UILPUIL dell’Emilia Romagna vogliono condividere con i Parlamentari eletti nella RegioneEmilia Romagna, che sostengono la maggioranza di Governo, la preoccupazione che la legge delega per il sostegno alle persone anziane non autosufficienti, prevista tra le riforme del PNRR, non venga approvata entro la legislatura, e li sollecitano ad agire per scongiurare le conseguenze negative di questa eventualità.La battaglia dei Sindacati dei pensionati per una legge sulla non autosufficienza -sulla spinta della consapevolezza emersa in parte della classe politica e nell’opinione pubblica a seguito della pandemia di Covid-19 – ha ottenuto un primo risultato importante: tra le riforme previste dal PNRR c’è anche quella relativa alla non autosufficienza.

Anche se il traguardo sembra più vicino, non abbiamo però oggi certezze che la legge sarà approvata in questa legislatura e neppure sulla qualità della legge stessa; se segnerà quindi davvero quel passo nella direzione da noi auspicata.Sono presenti oggi diverse ipotesi: un disegno di legge delega presentato dal Gruppo di lavoro “Interventi sociali e politiche per la non autosufficienza” del Ministero delLavoro e delle Politiche sociali presieduto da Livia Turco (e già trasmesso dalMinistero del lavoro e welfare il 28 gennaio 2022 alla presidenza del Consiglio dei ministri – ufficio legislativo, dove è tuttora fermo); una proposta di riforma dovrebbe essere elaborata dal Comitato di coordinamento interministeriale presso laPresidenza del consiglio presieduto da monsignor Vincenzo Paglia (che al momento non ha reso pubblico alcun testo); una proposta è stata presentata dal“Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza” – coordinato da Cristiano Gori.