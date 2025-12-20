Petri alla guida di Assoporti. Le sfide dei prossimi anni: transizione energetica, digitalizzazione, integrazione porto-città

Roberto Petri è il nuovo presidente di Assoporti, l’Associazione dei Porti Italiani. L’assemblea dei presidenti delle Autorità di Sistema Portuale si è riunita oggi per eleggere il successore di Rodolfo Giampieri, in carica dal 2021. Il mandato di Giampieri scadrà il prossimo 31 dicembre. Petri, presidente dell’Italimmobili, la cassaforte immobiliare di Fratelli d’Italia, è l’uomo di riferimento per il partito di Giorgia Meloni nel nostro territorio. In passato è stato membro del consiglio di amministrazione di Eni, di Fintecna e di Finmeccanica. Dal 2001 al 2006 ha rivestito il ruolo di capo della segreteria del Sottosegretario alla Difesa