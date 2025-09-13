Petizione per chiedere la riqualificazione del centro storico di Faenza: ultimi giorni per firmare

Ultimi giorni per sottoscrivere la petizione online (sul sito change.org) del Gruppo Blu che richiede una riqualificazione urgente del centro storico di Faenza: “Il sogno di una Faenza migliore” viene definita dai proponenti la raccolta firme. Più decoro e pulizia in centro storico, meno parcheggi e meno auto in centro, più parcheggi periferici e soprattutto più posti auto in ospedale. Più verde all’interno del perimetro delle antiche mura, più attrattività per i turisti, investimenti sulla ceramica, piazze come punti di incontro, cultura e socialità, in modo tale da contrastare l’abbandono del centro da parte dei residenti ed invogliare imprenditori ad investire sul centro storico. Queste le principali richieste della raccolta firme.
