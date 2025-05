Grande orgoglio e soddisfazione a Pesistica RMG di Cotignola, per la partecipazione della atleta Elisa Mazzolini al Campionato Europeo di Pesistica riservato agli atleti “Master”, dai 35 anni di età.

Quest’anno gli Europei, organizzati dalla European Masters Weightlifting Association (EMWA), si svolgeranno in Albania a Durazzo dal 2 al 10 maggio: 908 gli atleti qualificati, 526 nella maschile e 380 nella femminile.

Elisa gareggerà nella categoria di peso dei 59 kg insieme ad altre due atlete italiane.

“Elisa non è stata dotata di forza o talento fuori dal comune, ma ha una dote che hanno solo i campioni: una determinazione straordinaria. La qualificazione di Elisa Mazzolini conferma il riconoscimento del bel percorso tecnico, comportamentale e di squadra che l’atleta sta seguendo” ci spiega Simone Dalpozzo, Responsabile Tecnico e Presidente di Pesistica RMG, che accompagnerà la sua atleta a Durazzo.

Elisa ci descrive cosa rappresenta per lei la pesistica: “Per me non esiste qualcosa che non si può fare: non esiste il “tu non ce la farai”.. e la pesistica per me rappresenta in pieno questo senso di rivalsa. Riuscire in qualcosa che per me è difficile, per cui non nasco portata ed è per giunta iniziato con il piede sbagliato (alla prima gara nel 2021 feci un gloriosissimo fuori gara con 3 alzate nulle sullo strappo!). La pesistica è precisione, attenzione, dedizione, starci dentro anche quando va male.. e’ un meraviglioso lungo viaggio sportivo e non solo: mi ha reso un Elisa matura, più consapevole e determinata.”

Rispetto a questa competizione internazionale, Elisa si racconta così: “Questo europeo per me è una gara nuova, cimentarmi in qualcosa di inedito. Mi chiedono se sono agitata e in realtà ancora no! Sono emozionata e molto curiosa. Voglio affrontare questa “gita” con tanta energia positiva e concentrazione riducendo al minimo le aspettative su piazzamento e sugli altri ma stando focalizzata su me stessa. “

Elisa è sempre sostenuta a distanza anche da tutti gli associati di Pesistica RMG, che riconoscono in Elisa la capitana, la portabandiera nazionale e internazionale.