Una persona è stata investita da un treno vicino alla stazione di Faenza. Immediatamente è stata predisposta la sospensione della circolazione dei convogli per permettere il soccorso da parte del personale del 118. Purtroppo tutti i tentativi di medici e infermieri si sono rivelati inutili e la persona, di cui non sono state fornite le generalità, è deceduta. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17. È stato quindi richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria e le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per capire le dinamiche di quello che è successo. Non si esclude un gesto volontario.

Nel frattempo i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito modifiche e ritardi. Nel tratto fra Castel Bolognese e Forlì è stato attivato un servizio sostitutivo in autobus.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza previsto superiore a 60 minuti:

• FR 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (18:55)

• FR 9808 Lecce (12:06) – Torino Porta Nuova (21:50)

• FR 8815 Venezia Santa Lucia (14:52) – Lecce (23:45)

• FR 9809 Milano Centrale (15:35) – Bari Centrale (22:32)

• FR 8819 Milano Centrale (15:45) – Bari Centrale (23:36)

Il treno FR 8815 Venezia Santa Lucia (14:52) – Lecce (23:45) è stato instradato sul percorso alternativo tra Castel Bolognese e Rimini via Ravenna con un maggior tempo di percorrenza previsto di 120 minuti.

Il treno FR 8819 Milano Centrale (15:45) – Bari Centrale (23:36) è stato instradato sul percorso alternativo tra Castel Bolognese e Rimini via Ravenna con un maggior tempo di percorrenza previsto di 120 minuti e non ha effettuato la fermata a Faenza, Forlì e Cesena.

Il treno IC 613 Milano Centrale (15:05) – Pescara (22:05) è stato fermato a Bologna Centrale. Per i passeggeri è stato messo a disposizione un nuovo treno straordinario, instradato sul percorso alternativo da Castelbolognese via Ravenna – Rimini, che non ha effettuato fermata a Faenza, Forlì e Cesena.