Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Faenza hanno arrestato un uomo, già conosciuto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi giudiziari, poiché ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata.

L’uomo, infatti, non ha mai accettato la fine della relazione sentimentale con la donna e da diversi mesi la importunava cercando di costringerla a vedersi, tempestandola di chiamate e messaggi, arrivando anche in alcune occasioni a minacciarla gravemente. L’ultimo episodio è avvenuto ieri pomeriggio, quando si è presentato sotto casa della ex e, minacciandola di morte, ha cercato di farsi aprire il portone d’ingresso. La donna, fortemente impaurita, ha così allertato il 112 e sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della Stazione Carabinieri di Faenza, che ha fermato l’uomo e lo ha così arrestato e, su ordine della locale Procura della Repubblica, lo ha accompagnato alla Casa Circondariale di Ravenna.