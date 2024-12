I Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco, nella mattinata odierna hanno arrestato un 28enne italiano, commerciante del luogo, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto è iniziato da una lunga e diffusa attività investigativa condotta dai militari dell’Arma che nei mesi scorsi aveva permesso di individuare e segnalare diversi assuntori di sostanze stupefacenti che si rifornivano dall’uomo arrestato oggi, già noto per pregressi analoghi fatti delittuosi. La meticolosa investigazione ha permesso ai Carabinieri di individuare lo spacciatore e, nella mattinata odierna, di eseguire una perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento di quasi seicento grammi di marijuana, settanta grammi di hashish, un bilancino di precisione e undicimila euro in contanti, oltre a vario materiale utilizzato per il confezionamento e la vendita al dettaglio delle singole dosi. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato, come disposto dal P.M. di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.