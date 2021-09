“È difficile oggi coniugare la vita lavorativa e le variegate esigenze familiari. I nostri genitori sono cresciuti nelle famiglie allargate, oggi le famiglie sono formate da poche persone in alcuni casi da un solo genitore e figli. La nostra amministrazione comunale è all’avanguardia nel settore dei nidi per cultura valori e professionalità. Sono nati a Ravenna i primi asili aziendali nati in risposta alle esigenze dei lavoratori delle grandi aziende chimiche. Un nido aziendale è un asilo aperto all’interno di una struttura lavorativa e accoglie bimbi tra i 3 e i 36 mesi di età. Nella nostra città il tema è stato dibattuto da anni e il sottoscritto ha prodotto vari documenti con l’intenzione di estendere il più possibile l’opportunità di realizzare questo tipo di strutture. In particolare riteniamo prioritario che l’ausl Romagna doti i propri dipendenti di un analogo servizio. Proprio su questo ho interpellato più volte i vari direttori generali dell’ausl Romagna che si sono succeduti. Inoltre ero presente ad un incontro con il sindaco de Pascale e i vertici del cral dell’Ausl di Ravenna, tra cui il presidente Pontone Francesco Paolo, promotori di tale iniziativa. Ora siamo in attesa che l’ausl destini un terreno gratuitamente per la realizzazione che l’amministrazione comunale e il Sindaco si sono già impegnata ad effettuare anche attraverso ai fondi provenienti dal PNRR” a rilanciare il progetto è Daniele Perini, capolista lista sindaco De Pascale.