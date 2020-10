Perini (Ama Ravenna): “Per l’iscrizione a scuola sarà considerata anche la distanza della residenza dei nonni”

Nella seduta del 20 ottobre 2020 il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione “I nonni: una risorsa da valorizzare” presentata dal consigliere Daniele Perini, capogruppo di “Ama Ravenna”. Nel regolamento comunale, prima dell’approvazione di questa mozione, per la scelta delle scuole figurava solamente l’indicazione della residenza dei genitori, ma non quella dei nonni. Considerato il grande contributo che i nonni forniscono nella cura dei nipoti, ora le scuole al momento dell’iscrizione potranno tener conto anche della distanza dell’istituto dalla casa dei nonni. Questa nuova modalità permetterà inoltre ai nonni di compiere meno spostamenti utilizzando l’automobile per portare o andare a prendere i nipoti a scuola.