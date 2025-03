Il consigliere comunale Daniele Perini, capolista della lista civica Ama Ravenna alle prossime elezioni comunali, interviene in merito alla classifica del magazine statunitense Newsweek che vede l’ospedale di Ravenna al 92mo posto.

“Il progressivo peggioramento del nostro ospedale parte dal 2012 col Decreto Balduzzi che impose un taglio di duecento posti letto. A dieci anni dall’istituzione dell’Area Vasta Romagna finalizzata ad una maggiore efficienza ai servizi – cui non sono succeduti analoghi accorpamenti a livello regionale- possiamo affermare che Area vasta non solo non ha prodotto i risultati sperati ma ha diminuito il livello delle prestazioni ospedaliere e della sanità in generale a Ravenna. Mi riferisco, ad esempio, a opere annunciate per migliorare la logistica di reparti ospedalieri, al fatto che un tempo il Santa Maria delle Croci faceva scuola con alcune eccellenze specialistiche a livello nazionale mentre oggi si assiste a reparti sotto organico che vedono un turn over accentuato di medici e infermieri.

Occorre affrontare questa realtà per riposizionare l’ospedale di Ravenna almeno al livello degli ospedali emiliani, organizzati in enti.

Se le politiche in ambito sanitario spettano alla Regione, quelle sui Servizi Sociali riguardano il Comune: per essere efficaci devono essere operate in modo sinergico. Occorre inoltre sdoganare valori come l’umanità, l’empatia e la solidarietà per costruire un nuovo clima e quindi una migliore percezione delle strutture di cura”.