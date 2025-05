“Siamo molto soddisfatti dei risultati di queste elezioni che vedono Alessandro Barattoni nuovo sindaco della nostra città. Come Ama Ravenna ringraziamo i cittadini che ci hanno votato riconfermando la fiducia nei nostri valori e nel nostro operato”.

Con queste parole Daniele Perini, capolista de Amare Ravenna che si è aggiudicato 678 preferenze su 2.174 voti di lista (3,66 per cento) commenta i risultati elettorali affermando: “Il messaggio dei nostri elettori è chiaro: tenere alta l”attenzione e orientare al meglio politiche e progetti nell’ambito della sanità, dei servizi sociali e in generale per il benessere dei cittadini. Noi siamo disposti a collaborare con Alessandro Barattoni assumendoci le responsabilità che ci competono. Di questo dialogherò con il nuovo sindaco nei prossimi giorni. Ringrazio tutti i trentuno candidati della mia lista per l’impegno profuso e per il clima di collaborazione che siamo riusciti a creare. Le liste civiche non dispongono di strutture organizzative e risorse come avviene per i partiti tradizionali. Per questo motivo il risultato elettorale che abbiamo ottenuto ha un particolare valore”.

Oggi pomeriggio, alle 18, Daniele Perini incontrerà i candidati in municipio, sala mosaici.